В Израиле заявили, что из сектора Газа за 12 часов выпущено 270 ракет

За минувшие 12 часов по городам Израиля с территории сектора Газа палестинские радикалы выпустили несколько сотен ракет. Такие данные приводит Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"По состоянию на 19:00 с 07:00 (время совпадает с московским. — Прим. Лайфа) было зафиксировано 270 пусков ракет из сектора Газа по территории Израиля. 45 ракет упали в секторе Газа. Система ПВО "Железный купол" перехватила порядка 90% ракет", — цитирует ТАСС сообщение израильских военных.

Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. Взаимные ракетные удары продолжаются уже не первую неделю.

В ходе конфликта Израиль уничтожил дома двух военных лидеров ХАМАС. Речь идёт о резиденциях командующего батальоном ХАМАС "Аль-Фаркаин" Халеда Манамары и главы штаба специальных операций Раида Саада. Удары были нанесены при помощи истребителей.