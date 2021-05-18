Нарышкин: Враждебные действия Запада могут вызвать ненависть у россиян

Санкции Запада негативно сказываются на отношении россиян и в конце концов могут вызвать ненависть, а этого нужно избегать. Такого мнения придерживается директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

"Мы воспринимаем их [санкции] как неправовые, довольно агрессивные, а подчас даже враждебные действия. Эти санкции, конечно, действуют на сознание населения, на простых граждан, на россиян", — сказал он в интервью Би-би-си.

Нарышкин заметил, что любая угроза объединяет нацию и люди в стране воспринимают западную политику как угрозу. Это отражается на растущем неприятии гражданами РФ подобных действий — и рост этот существенен, уточнил директор СВР.

"Было бы очень плохо, если бы вот это неприятие переросло в ненависть. Вот этого нужно остерегаться", — добавил Нарышкин.

Он заметил, что подобное развитие событий может привести к осложнению международной обстановки, что отразится на общем уровне безопасности и стратегической стабильности. Россия же планирует строго и последовательно отстаивать свои национальные интересы, но в рамках международного права, заключил Нарышкин.