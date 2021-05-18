Сбежавший из рабства ставрополец двое суток полз по степи со сломанными костями ради помощи

Сбежавший из рабства ставрополец со сломанным тазом прополз 3 км по степи ради помощи. Видео © LIFE

В Калмыкии сбежавший из рабства мужчина двое суток полз по степи со сломанными костями таза, чтобы позвать на помощь. В конце концов его заметил проезжавший мимо водитель, который вызвал скорую.

Житель Ставрополья Дмитрий рассказывает, что в начале года поехал работать пастухом на ферму в Калмыкии. Однако работодатель оказался далеко не самым честным человеком — отобрал у мужчины паспорт с телефоном и заставил работать за еду, периодически избивая. Несколько раз бедолага сбегал из рабства, но его возвращали обратно, били и вновь заставляли работать.

Спустя два с половиной месяца ада после очередного побега "работодатели" настигли Дмитрия на машине, совершили наезд и жестоко избили, оставив умирать посреди степи с переломанным тазом.

"В третий раз, когда решил сбежать, до дороги оставалось два-три километра. Он [меня] сбил на машине, вышел, избил, развернулся и уехал", — вспоминает страшный эпизод мужчина.

Однако воля к жизни была сильнее боли, поэтому Дмитрий пополз в сторону дороги. Двое суток понадобилось ему, чтобы ползком преодолеть несколько километров пути, и в итоге на трассе его подобрал неравнодушный водитель, который вызвал скорую изнеможённому мужчине. Дмитрия сразу же направили на операцию, а после он три дня пролежал в реанимационном отделении и впоследствии был переведён в травматологию. Сейчас мужчина находится у себя дома в Ставрополе, где будет проходить долгую реабилитацию от серьёзных травм. Историей уже заинтересовались правоохранительные органы. Как сообщили накануне в пресс-службе калмыцкого СУ СКР, ведомство начало проверку.