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На Украине посчитали потери от запуска "Северного потока – 2"

Компенсировать их предлагается с помощью увеличения собственной добычи голубого топлива, что возможно благодаря стимуляции компаний страны.

18 мая, 17:36
<p>Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт</p>

Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В случае запуска газопровода "Северный поток – 2" потери для Украины составят около пяти-шести миллиардов долларов в год. Об этом заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска "Северного потока – 2" в пять-шесть миллиардов долларов в год", — сказал он в интервью для консалтинговой компании Exploration & Production Consulting.

Так, полтора миллиона долларов страна потеряет от прекращения транзита газа через территорию страны, ещё от двух до трёх миллионов — из-за подорожания транспортируемого из Евросоюза газа. Это же приведёт к увеличению стоимости всех экспортных товаров, а также подорожанию газа и для населения Украины.

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При этом Макогон считает, что в связи с отсутствием транзита интерес ЕС к Украине значительно снизится. При этом на данный момент нет никакого компромиссного варианта для страны, заметил он.

Компенсировать потери Макогон предлагает с помощью увеличения собственной добычи голубого топлива, а компании страны должны получить максимум возможностей для стимулирования этого.

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Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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