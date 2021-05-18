На Украине посчитали потери от запуска "Северного потока – 2"

В случае запуска газопровода "Северный поток – 2" потери для Украины составят около пяти-шести миллиардов долларов в год. Об этом заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска "Северного потока – 2" в пять-шесть миллиардов долларов в год", — сказал он в интервью для консалтинговой компании Exploration & Production Consulting.

Так, полтора миллиона долларов страна потеряет от прекращения транзита газа через территорию страны, ещё от двух до трёх миллионов — из-за подорожания транспортируемого из Евросоюза газа. Это же приведёт к увеличению стоимости всех экспортных товаров, а также подорожанию газа и для населения Украины.

При этом Макогон считает, что в связи с отсутствием транзита интерес ЕС к Украине значительно снизится. При этом на данный момент нет никакого компромиссного варианта для страны, заметил он.