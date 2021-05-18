Захарова ответила главе украинского МИД на слова о "российском трюке"

Ранее Дмитрий Кулеба отозвался так о вывозе Россией из Непала не только своих граждан, но и 10 украинцев.

Помощь при вывозе граждан Украины из Непала — это не "российский трюк", а "ответственное поведение". Так официальный представитель российского Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила главе украинского МИД Дмитрию Кулебе на его ехидный комментарий.

Напомним, ранее Россия организовала специальный рейс для вывоза из Непала 219 российских граждан, вместе с ними из страны вылетели граждане Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Латвии, Азербайджана, Польши, Литвы, Мальты, а также 10 граждан Украины. Кулеба назвал это "российским трюком" и желанием РФ показать себя "спасителем всех граждан".

"Когда государство позиционирует себя как спаситель всех граждан, независимо от национальности и гражданства, и предлагает оказать содействие в сложной жизненной ситуации, это, Дмитрий Иванович, не трюк, а ответственное поведение. Понимаю, почему Вы не подобрали нужное словосочетание — его нужно знать", — написала Захарова на своей странице в "Фейсбуке".

Она добавила, что "в то время, как все благодарят за помощь, киевский режим мимо лужи пройти не смог и на этот раз".