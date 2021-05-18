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Регион
Опубликовано 18 мая 2021, 17:32
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Захарова ответила главе украинского МИД на слова о "российском трюке"

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Ранее Дмитрий Кулеба отозвался так о вывозе Россией из Непала не только своих граждан, но и 10 украинцев.

Помощь при вывозе граждан Украины из Непала — это не "российский трюк", а "ответственное поведение". Так официальный представитель российского Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила главе украинского МИД Дмитрию Кулебе на его ехидный комментарий.

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Напомним, ранее Россия организовала специальный рейс для вывоза из Непала 219 российских граждан, вместе с ними из страны вылетели граждане Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Латвии, Азербайджана, Польши, Литвы, Мальты, а также 10 граждан Украины. Кулеба назвал это "российским трюком" и желанием РФ показать себя "спасителем всех граждан".

"Когда государство позиционирует себя как спаситель всех граждан, независимо от национальности и гражданства, и предлагает оказать содействие в сложной жизненной ситуации, это, Дмитрий Иванович, не трюк, а ответственное поведение. Понимаю, почему Вы не подобрали нужное словосочетание — его нужно знать", — написала Захарова на своей странице в "Фейсбуке".

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Она добавила, что "в то время, как все благодарят за помощь, киевский режим мимо лужи пройти не смог и на этот раз".

Ранее Непал объявил о прекращении авиасообщения из-за коронавируса. Посольство России настоятельно рекомендовало гражданам РФ покинуть государство "как можно скорее".

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Георгий Грачев
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