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Рада уволила главу Минздрава Украины за срыв кампании по вакцинации

Число депутатов, проголосовавших за уход министра здравоохранения, превысило необходимый минимум на 66 голосов.

18 мая, 17:53
<p>Фото © ТАСС / Ратмиров Андрей</p>

Фото © ТАСС / Ратмиров Андрей

Верховная рада Украины проголосовала за отставку министра здравоохранения страны Максима Степаненко. Об этом сообщается на официальном сайте парламента Незалежной. Число депутатов, проголосовавших за его уход с поста, превысило необходимый минимум на 66 голосов. Против увольнения выступил один депутат, воздержались восемь.

Степаненко занимал пост главы Минздрава Украины с 30 марта 2020 года. Инициировал его увольнение премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль из-за неудовлетворительных темпов вакцинации от коронавируса и проблем с поставками препаратов.

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Новым министром здравоохранения может стать главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Ранее сообщалось, что вместе с Максимом Степаненко были также отстранены министр экономики Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий. Однако они ушли по собственному желанию.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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