Рада уволила главу Минздрава Украины за срыв кампании по вакцинации

Верховная рада Украины проголосовала за отставку министра здравоохранения страны Максима Степаненко. Об этом сообщается на официальном сайте парламента Незалежной. Число депутатов, проголосовавших за его уход с поста, превысило необходимый минимум на 66 голосов. Против увольнения выступил один депутат, воздержались восемь.

Степаненко занимал пост главы Минздрава Украины с 30 марта 2020 года. Инициировал его увольнение премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль из-за неудовлетворительных темпов вакцинации от коронавируса и проблем с поставками препаратов.

Новым министром здравоохранения может стать главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.