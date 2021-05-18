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Российский пловец Колесников дважды за два дня побил мировой рекорд на ЧЕ

Спортсмену удалось проплыть дистанцию 50 метров на спине за 23,80 секунды и завоевать золотую медаль.

18 мая, 18:07
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Petr David Josek</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Petr David Josek

Видео © Twitter / Teledeporte

Российский спортсмен Климент Колесников установил новый мировой рекорд в плавании на 50 метров на спине. Эту дистанцию россиянину удалось проплыть за 23,80 секунды. Таким образом, он побил собственный мировой рекорд, установленный днём ранее (23,93 секунды).

Предыдущий мировой рекорд также был установлен Колесниковым в 2018 году на ЧЕ в Глазго (24,00 секунды).

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Второе место в финальном заплыве занял румынский пловец Роберт-Андрей Глинцэ (24,42), третьим финишировал испанец Уго Гонсалес де Оливейра (24,47).

Таким образом, сборная России занимает первое место в медальном зачёте чемпионата Европы по водным видам спорта.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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