Адвокат сообщил о резком ухудшении состояния пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом

Состояние пострадавшей в аварии с участием блогера Эдварда Била Марии Артёмовой ухудшилось после перенесённой накануне операции. Об этом рассказал её адвокат Андрей Князев.

"Операция прошла успешно, но сегодня она почувствовала себя плохо. Вплоть до обморочного состояния", — приводит его слова АГН "Москва".