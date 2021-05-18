Адвокат сообщил о резком ухудшении состояния пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом
Согласно предварительным прогнозам врачей, реабилитация женщины может продлиться год.
Пострадавшая в ДТП Мария Артёмова. Фото © Соцсети
Состояние пострадавшей в аварии с участием блогера Эдварда Била Марии Артёмовой ухудшилось после перенесённой накануне операции. Об этом рассказал её адвокат Андрей Князев.
"Операция прошла успешно, но сегодня она почувствовала себя плохо. Вплоть до обморочного состояния", — приводит его слова АГН "Москва".
Как пояснил адвокат, врачи считают, что к осени женщина сможет заново учиться ходить, а реабилитация может занять около года.
Напомним, днём 1 апреля синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто. Она оказалась сотрудницей Аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.
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