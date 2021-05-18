Врач рассказал, можно ли не носить маску в жару

Носить медицинскую маску во время летней жары (особенно такой аномальной, как сейчас в Москве) — удовольствие весьма сомнительное. На вопрос о том, действительно ли это так необходимо, ответил врач, педиатр, вакцинолог Евгений Тимаков.

Он пояснил, что ковид, как и любая вирусная инфекция, имеет тенденцию скапливаться во влажных непроветриваемых помещениях. Отсюда и появились сезоны эпидемий, приходящиеся на осень и весну. Исключением из правила является разве что грипп, который предпочитает "гулять" зимой.

"Коронавирусная инфекция — это инфекция вирусной нагрузки. В воздухе корона опасна только в закрытых помещениях, на улице нет такого риска, потому что на свежем воздухе нет длительного контакта с вирусом. Поэтому на открытом воздухе маски можно не носить", — сказал доктор в беседе с kp.ru.