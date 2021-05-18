Врач рассказал, можно ли не носить маску в жару
По его словам, ковид, как и любая вирусная инфекция, имеет тенденцию скапливаться во влажных непроветриваемых помещениях.
Фото © Pixabay
Носить медицинскую маску во время летней жары (особенно такой аномальной, как сейчас в Москве) — удовольствие весьма сомнительное. На вопрос о том, действительно ли это так необходимо, ответил врач, педиатр, вакцинолог Евгений Тимаков.
Он пояснил, что ковид, как и любая вирусная инфекция, имеет тенденцию скапливаться во влажных непроветриваемых помещениях. Отсюда и появились сезоны эпидемий, приходящиеся на осень и весну. Исключением из правила является разве что грипп, который предпочитает "гулять" зимой.
"Коронавирусная инфекция — это инфекция вирусной нагрузки. В воздухе корона опасна только в закрытых помещениях, на улице нет такого риска, потому что на свежем воздухе нет длительного контакта с вирусом. Поэтому на открытом воздухе маски можно не носить", — сказал доктор в беседе с kp.ru.
Врач также заметил, что от ковида прекрасно спасает проветривание, однако добавил, что в помещениях лучше всё же не рисковать и надевать маску, чтобы снизить вирусную нагрузку на организм.
Лента новостей
"Избавился от многолетней травмы": Президент Чехии извинился за бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году
вчера в 18:36
СМИ: Администрация Байдена планирует отказаться от санкций против "Северного потока – 2"
вчера в 18:23
В Израиле заявили, что из сектора Газа за 12 часов выпущено 270 ракет
вчера в 18:20
Ранее глава Правительства РФ Михаил Мишустин назвал абсолютно необходимым ношение масок. Премьер призвал соблюдать эту процедуру и следовать советам врачей.
Комментариев: 0