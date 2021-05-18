Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Врач рассказал, можно ли не носить маску в жару

По его словам, ковид, как и любая вирусная инфекция, имеет тенденцию скапливаться во влажных непроветриваемых помещениях.

18 мая, 18:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Носить медицинскую маску во время летней жары (особенно такой аномальной, как сейчас в Москве) — удовольствие весьма сомнительное. На вопрос о том, действительно ли это так необходимо, ответил врач, педиатр, вакцинолог Евгений Тимаков.

Мясников вступился за Малышеву, согласившись с неэффективностью масок

Мясников вступился за Малышеву, согласившись с неэффективностью масок

Он пояснил, что ковид, как и любая вирусная инфекция, имеет тенденцию скапливаться во влажных непроветриваемых помещениях. Отсюда и появились сезоны эпидемий, приходящиеся на осень и весну. Исключением из правила является разве что грипп, который предпочитает "гулять" зимой.

"Коронавирусная инфекция — это инфекция вирусной нагрузки. В воздухе корона опасна только в закрытых помещениях, на улице нет такого риска, потому что на свежем воздухе нет длительного контакта с вирусом. Поэтому на открытом воздухе маски можно не носить", — сказал доктор в беседе с kp.ru.

Онищенко раскритиковал заявление Малышевой о неэффективности масок

Онищенко раскритиковал заявление Малышевой о неэффективности масок

Врач также заметил, что от ковида прекрасно спасает проветривание, однако добавил, что в помещениях лучше всё же не рисковать и надевать маску, чтобы снизить вирусную нагрузку на организм.

Ранее глава Правительства РФ Михаил Мишустин назвал абсолютно необходимым ношение масок. Премьер призвал соблюдать эту процедуру и следовать советам врачей.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1