В Россию ввезли рекордный объём наличных евро за год

В марте 2021 года банки России ввезли в страну максимальное количество евро за последний год — $997,7 млн. Эта информация опубликована на сайте ЦБ РФ.

Объём ввезённых евро стал максимальным с марта 2020 года, тогда эта сумма оказалась выше $1,12 млрд. В целом же российские кредитные организации в марте 2021-го привезли в страну наибольший объём валюты с начала года — $1,7 млрд, что на треть больше, чем в феврале. Ввоз евро вырос на 42% за месяц, долларов США — на 27%.

При этом в марте 2021 года российскими банками из РФ было вывезено валюты на $282,1 млн, в том числе долларов США — на $196,7 млн, евро — на $82,9 млн.