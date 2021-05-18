"Она королева-убийца": Выступление Манижи на Евровидении восхитило иностранных журналистов
Исполнительница уже прошла в финал конкурса и поборется за победу в состязании 22 мая.
Высокую оценку от иностранных журналистов получило выступление на международном песенном конкурсе "Евровидение" российской участницы Манижи. Она вышла на сцену под номером 3 в полуфинале в Роттердаме, и многие уже оценили её исполнение как полноценную заявку на победу.
"Номер Манижи очень свежий, актуальный. Думаю, многие её поддержат за манеру выступления, посыл, за её харизму", — отметила испанская журналистка Клара де Брубокс.
"Её выступление было просто великолепно. Она королева-убийца. Вперёд, Манижа!" — поддержала конкурсантку от России хорватская журналистка Эмилия Гьякометти.
"Мне очень понравился номер Манижи, это шоу. Конечно, она передаёт энергетику сильной русской женщины", — подчеркнул эстонский корреспондент портала Limon Эдгар Гергель.
Артистка выступила в первом полуфинале Евровидения-2021 с песней "Русская женщина" (Russian Woman) под номером 3 — после музыкантов из Литвы и Словении. Второй полуфинал самого престижного песенного конкурса состоится 20 мая, а финал назначен на 22-е число. Букмекеры тем временем продолжают делать прогнозы на исход Евровидения.
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