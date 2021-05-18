"Она королева-убийца": Выступление Манижи на Евровидении восхитило иностранных журналистов

Высокую оценку от иностранных журналистов получило выступление на международном песенном конкурсе "Евровидение" российской участницы Манижи. Она вышла на сцену под номером 3 в полуфинале в Роттердаме, и многие уже оценили её исполнение как полноценную заявку на победу.

"Номер Манижи очень свежий, актуальный. Думаю, многие её поддержат за манеру выступления, посыл, за её харизму", — отметила испанская журналистка Клара де Брубокс.

"Её выступление было просто великолепно. Она королева-убийца. Вперёд, Манижа!" — поддержала конкурсантку от России хорватская журналистка Эмилия Гьякометти.

"Мне очень понравился номер Манижи, это шоу. Конечно, она передаёт энергетику сильной русской женщины", — подчеркнул эстонский корреспондент портала Limon Эдгар Гергель.