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Блинкен напомнил главе МИД Германии позицию США по "Северному потоку – 2"

В ходе переговоров дипломаты затронули Китай, Россию, Ближний Восток и Афганистан.

18 мая, 22:09
<p>"Nord Stream 2". Фото © ТАСС / Jens Büttner</p>

"Nord Stream 2". Фото © ТАСС / Jens Büttner

Госсекретарь Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с главой МИД ФРГ Хайко Маасом на фоне появления сообщений об отказе Вашингтона от санкций против оператора "Северного потока – 2". Подробности беседы сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

В ходе переговоров Блинкен и Маас отметили важность трансатлантического сотрудничества для решения проблем, создаваемых Китаем и Россией. Стороны также затронули темы усилия по деэскалации напряжённости на Ближнем Востоке и обеспечения упорядоченного вывода войск из Афганистана. Не был оставлен без внимания и вопрос "Северного потока – 2".

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнёрами для противодействия попыткам России подорвать нашу коллективную безопасность и в этом ключе подчеркнул, что США выступают против трубопровода "Северный поток – 2", — добавил Прайс.

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Позже Блинкен в "Твиттере" резюмировал свою встречу с главой МИД ФРГ. Он подтвердил, что обсудил с немецким коллегой "ключевые темы, представляющие взаимный интерес, включая Китай, Россию, Ближний Восток и Афганистан". Глава Госдепа также подчеркнул, что Германия — незаменимый партнёр для решения общих задач.

Ранее стало известно, что Белый дом намерен отказаться от санкций в отношении оператора Nord Stream 2 и его генерального директора Маттиаса Варнига. По данным СМИ, это связано с тем, что в Вашингтоне не хотят ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. При этом США намерены налагать санкции на суда, участвующие в строительстве.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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