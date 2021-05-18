Киев оставил без пенсий 120 тысяч инвалидов из Донбасса
Украина заняла принципиальную позицию, озвучив условия, которые невыполнимы для этой категории граждан.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Киев категорически отказался выплатить пенсии маломобильным гражданам, проживающим на территории Луганской и Донецкой народных республик. Об этом заявила пресс-секретарь делегации ЛНР на "минских переговорах" Мария Ковшарь. Тем временем задолженность этой группе лиц составляет почти 394 миллиона долларов.
"Украинская сторона заявила категорическую позицию: выплаты возможны только в одном случае: все маломобильные пенсионеры для получения пенсий должны приехать на подконтрольную Киеву территорию, что невозможно чисто технически: они маломобильны и их более 120 тысяч", — сообщила Ковшарь.
В ноябре 2014 года Пётр Порошенко подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде". Тогда Киев оставил без пенсий более миллиона жителей Донбасса, подсчитали в Минфине ДНР. С апреля 2015 года власти ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам, несмотря на критический дефицит средств.
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