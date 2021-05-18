Киев оставил без пенсий 120 тысяч инвалидов из Донбасса

Киев категорически отказался выплатить пенсии маломобильным гражданам, проживающим на территории Луганской и Донецкой народных республик. Об этом заявила пресс-секретарь делегации ЛНР на "минских переговорах" Мария Ковшарь. Тем временем задолженность этой группе лиц составляет почти 394 миллиона долларов.

"Украинская сторона заявила категорическую позицию: выплаты возможны только в одном случае: все маломобильные пенсионеры для получения пенсий должны приехать на подконтрольную Киеву территорию, что невозможно чисто технически: они маломобильны и их более 120 тысяч", — сообщила Ковшарь.