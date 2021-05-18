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Байдену указали на фатальную ошибку, которая приведёт к поражению Киева в войне с Москвой

По мнению аналитика, похожий просчёт в 1979 году стоил стране стратегического присутствия на Ближнем Востоке.

18 мая, 23:27
<p>Фото © Spencer Platt / Getty Images</p>

Фото © Spencer Platt / Getty Images

Потеря Турции как партнёра может обернуться для США значительными последствиями и, в частности, привести к поражению Киева в войне с Москвой, предупреждает политический аналитик The National Interest Харун Карчич. Он считает, что администрация американского президента Джо Байдена заинтересована в поддержке Украины против "территориальной экспансии" России в Чёрном море, но это вряд ли возможно без поддержки Анкары.

"Потеря союзника по НАТО, который граничит с Чёрным, Эгейским, Средиземным морями, Балканами, Кавказом, Ираном, Ираком и Сирией, равносильна тому, что все эти стратегические регионы будут поданы России на серебряном блюде", — пишет он.

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Джо Байден никак не реагирует на откровенное ухудшение отношений между Вашингтоном и Анкарой, возмущается политолог. Он советует президенту США разобраться во вполне обоснованных тревогах Турции по поводу безопасности вместо того, чтобы постоянно занимать позицию карателя в отношении неё.

Карчич полагает, что исход от такой политики может повторить историю с Ираном, потеря которого в 1979 году стоила Соединённым Штатам стратегического присутствия на Ближнем Востоке.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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