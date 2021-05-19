Две женщины погибли в результате обстрела автобуса в Калифорнии

Два человека убиты и ещё трое пострадали в результате обстрела автобуса для вечеринок в американском городе Окленд, штат Калифорния. Об этом сообщает местный дорожный патруль.

"18 мая 2021 года в 00:19 произошла стрельба на автомагистрали… Множество пуль попали в большой пассажирский автобус. Несколько человек получили огнестрельные ранения разной степени тяжести. Двое пострадавших скончались от полученных ран", — рассказали в управлении.

По данным полиции, стрелков было двое. Они открыли огонь по автобусу во время празднования там дня рождения. Было сделано не менее 70 выстрелов, злоумышленники сбежали. Их личности устанавливаются.