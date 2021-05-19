Две женщины погибли в результате обстрела автобуса в Калифорнии
Злоумышленники напали на транспортное средство, в котором праздновали день рождения.
Фото © Twitter / Dylan Bouscher
Два человека убиты и ещё трое пострадали в результате обстрела автобуса для вечеринок в американском городе Окленд, штат Калифорния. Об этом сообщает местный дорожный патруль.
"18 мая 2021 года в 00:19 произошла стрельба на автомагистрали… Множество пуль попали в большой пассажирский автобус. Несколько человек получили огнестрельные ранения разной степени тяжести. Двое пострадавших скончались от полученных ран", — рассказали в управлении.
По данным полиции, стрелков было двое. Они открыли огонь по автобусу во время празднования там дня рождения. Было сделано не менее 70 выстрелов, злоумышленники сбежали. Их личности устанавливаются.
А в штате Теннесси ранее ученик открыл стрельбу в школе. Затем он засел в туалете и начал отстреливаться от прибывших на место стражей порядка, в результате чего был убит.
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