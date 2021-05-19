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Две женщины погибли в результате обстрела автобуса в Калифорнии

Злоумышленники напали на транспортное средство, в котором праздновали день рождения.

19 мая, 00:08
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/DylanBouscher" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dylan Bouscher</a></p>

Фото © Twitter / Dylan Bouscher

Два человека убиты и ещё трое пострадали в результате обстрела автобуса для вечеринок в американском городе Окленд, штат Калифорния. Об этом сообщает местный дорожный патруль.

"18 мая 2021 года в 00:19 произошла стрельба на автомагистрали… Множество пуль попали в большой пассажирский автобус. Несколько человек получили огнестрельные ранения разной степени тяжести. Двое пострадавших скончались от полученных ран", — рассказали в управлении.

По данным полиции, стрелков было двое. Они открыли огонь по автобусу во время празднования там дня рождения. Было сделано не менее 70 выстрелов, злоумышленники сбежали. Их личности устанавливаются.

Девять человек пострадали в результате стрельбы в США

Девять человек пострадали в результате стрельбы в США

А в штате Теннесси ранее ученик открыл стрельбу в школе. Затем он засел в туалете и начал отстреливаться от прибывших на место стражей порядка, в результате чего был убит.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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