ХАМАС опровергло сообщения о готовности пойти на перемирие с Израилем
По данным СМИ, движение согласилось ввести режим прекращения огня.
Фото © ТАСС / MOHAMMED SABER
Движение ХАМАС опровергло информацию о том, что готово пойти на перемирие с Израилем с 20 мая. Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Решек заявил, что нет ни соглашения, ни конкретных сроков.
"Никакого соглашения не достигнуто, как и нет конкретных сроков для прекращения огня. Усилия посредников являются серьёзными и непрерывными, и все знают требования палестинского народа", — сказано в заявлении.
Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Взаимные ракетные удары продолжаются уже не первую неделю. В Израиле заявили, что из сектора Газа за 12 часов выпущено 270 ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны продолжит атаку на палестинских радикалов в секторе Газа.
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