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ХАМАС опровергло сообщения о готовности пойти на перемирие с Израилем

По данным СМИ, движение согласилось ввести режим прекращения огня.

18 мая, 23:54
<p>Фото © ТАСС / MOHAMMED SABER</p>

Фото © ТАСС / MOHAMMED SABER

Движение ХАМАС опровергло информацию о том, что готово пойти на перемирие с Израилем с 20 мая. Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Решек заявил, что нет ни соглашения, ни конкретных сроков.

"Никакого соглашения не достигнуто, как и нет конкретных сроков для прекращения огня. Усилия посредников являются серьёзными и непрерывными, и все знают требования палестинского народа", — сказано в заявлении.

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Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Взаимные ракетные удары продолжаются уже не первую неделю. В Израиле заявили, что из сектора Газа за 12 часов выпущено 270 ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны продолжит атаку на палестинских радикалов в секторе Газа.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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