Более 1,4 тысячи палестинцев пострадали в стычках с израильской полицией за сутки

Более 1,4 тысячи палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими полицейскими на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме 18 мая. Об этом сообщило Общество Красного Полумесяца Палестины.

"Наши бригады сегодня приняли 1434 раненых на Западном берегу и в Иерусалиме", — говорится в сообщении организации в "Фейсбуке".