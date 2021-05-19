Более 1,4 тысячи палестинцев пострадали в стычках с израильской полицией за сутки
Большинству из них понадобилась медицинская помощь из-за действия слезоточивого газа и шумовых гранат.
Фото © Palestine Red Crescent society
Более 1,4 тысячи палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими полицейскими на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме 18 мая. Об этом сообщило Общество Красного Полумесяца Палестины.
"Наши бригады сегодня приняли 1434 раненых на Западном берегу и в Иерусалиме", — говорится в сообщении организации в "Фейсбуке".
Из них 182 человека получили огнестрельные ранения, 195 пострадали в результате выстрелов резиновыми пулями, 931 — из-за действия слезоточивого газа и шумовых гранат, 20 человек получили ожоги, ещё шесть пострадали при наезде автомобилей. Вместе с тем, по данным палестинского Минздрава, в стычках с полицией погибло четыре человека.
Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Взаимные ракетные удары продолжаются уже не первую неделю. В Израиле заявили, что из сектора Газа за 12 часов выпущено 270 ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны продолжит атаку на палестинских радикалов в секторе Газа.
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