Манижа рассказала о самой оскорбительной ситуации на Евровидении

Певица Манижа, вышедшая в финал конкурса Евровидение от России, рассказала, что больше всего её задело неверие соотечественников в её способности. Исполнительница призналась, что последние месяцы были для неё тяжёлыми.

"Эти два месяца были истощающими. Да, у нас было много хейтеров. Мне не нравится слово "хейтеры", давайте скажем "нелюбители". Была ксенофобия, да, но главной вещью, которая меня оскорбляла, было то, что люди говорили мне, что я никогда не выйду в финал с этой песней на русском языке", — поделилась Манижа на пресс-конференции.

Певица напомнила, что группа t.A.T.u. в прошлом прошла в финал этого конкурса, также исполнив песню на русском. Кроме того, Манижа подчеркнула, что очень гордится тем, что она русская женщина, которая поёт на русском языке. Именно сохранение индивидуальности помогло певице выйти в финал, считает Манижа. Во время решающего этапа она намерена быть "немного более сумасшедшей, чем сейчас".