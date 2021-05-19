Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Манижа рассказала о самой оскорбительной ситуации на Евровидении

Артистка подчеркнула, что очень гордится тем, что она русская женщина, которая поёт на русском языке.

19 мая, 00:59
12357
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Певица Манижа, вышедшая в финал конкурса Евровидение от России, рассказала, что больше всего её задело неверие соотечественников в её способности. Исполнительница призналась, что последние месяцы были для неё тяжёлыми.

"Эти два месяца были истощающими. Да, у нас было много хейтеров. Мне не нравится слово "хейтеры", давайте скажем "нелюбители". Была ксенофобия, да, но главной вещью, которая меня оскорбляла, было то, что люди говорили мне, что я никогда не выйду в финал с этой песней на русском языке", — поделилась Манижа на пресс-конференции.

"Она королева-убийца": Выступление Манижи на Евровидении восхитило иностранных журналистов

"Она королева-убийца": Выступление Манижи на Евровидении восхитило иностранных журналистов

Певица напомнила, что группа t.A.T.u. в прошлом прошла в финал этого конкурса, также исполнив песню на русском. Кроме того, Манижа подчеркнула, что очень гордится тем, что она русская женщина, которая поёт на русском языке. Именно сохранение индивидуальности помогло певице выйти в финал, считает Манижа. Во время решающего этапа она намерена быть "немного более сумасшедшей, чем сейчас".

Ранее Лайф писал о том, что Манижа прошла в финал Евровидения. Артистка выступила в первом полуфинале Евровидения-2021 с песней "Русская женщина" (Russian Woman). Второй полуфинал самого престижного песенного конкурса состоится 20 мая, а финал назначен на 22-е число.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Я нашёл свою победительницу": Иностранцам так понравилась Манижа, что они собрали чемоданы в Россию

сегодня в 10:30

Видео выступления Манижи стало самым популярным среди участников первого полуфинала Евровидения

сегодня в 08:39

Лайф узнал о проблемах в семье Даны Борисовой, чья 13-летняя дочь нанесла себе увечья во время уроков

сегодня в 11:44

Фигуристка Ильиных снялась в клипе у певицы Sia

сегодня в 11:36

Министр по делам семьи Германии ушла в отставку после инцидента с плагиатом

сегодня в 11:35

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1