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"Наш грех": В Госдуме назвали главную ошибку России в отношениях с Украиной

Депутат также объяснил, почему Москва не внесла Киев в список недружественных.

19 мая, 02:05
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<p>Фото © ТАСС / Максим Никитин</p>

Фото © ТАСС / Максим Никитин

Ещё в 90-е годы Москва допустила серьёзную ошибку в отношениях с Киевом, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" первый замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Депутат отмечает, что, исходя из лучших побуждений, Россия подписывала Договор о дружбе с Украиной без всяческих гарантий.

"Это наш грех... Наше недомыслие, когда мы, исходя из лучших побуждений, подмахивали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве, не предусматривая никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой, сотрудничеством и партнёрством, это всё вылилось в то, что вылилось", — высказался Затулин.

Также парламентарий озвучил предположение, почему Россия не включила Украину в список недружественных государств, в который вошли США и Чехия. Потому что она не кажется самостоятельным государством в принципе, говорит политик, на Украине два главных события с начала этого года: позвонит ли Байден Зеленскому (он ему наконец позвонил) и встретится ли Зеленский с Путиным.

"Они как бы всё время демонстрируют, что они сами за себя не отвечают. Они очень любят — и раньше любили, в течение всего периода своей независимости — уходить от любой ответственности, потому что они ни в чём не виноваты, их используют: Америка использует против России, Россия использует против Америки", — говорит Затулин.

"Браво Путину!" Французы поддержали решение РФ о внесении США и Чехии в перечень недружественных стран

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Парламентарий заключает, что "в конце концов мы в это поверили, мы верим в то, что Украина — несостоявшееся государство, а предъявлять несостоявшемуся государству претензии — себя не уважать". Также парламентарий отметил, что война за умы украинцев ещё не закончена и финал наступит не в самое ближайшее время.

Ранее Лайф писал, что в МИД не исключили расширения списка недружественных стран. Правительство России 14 мая утвердило перечень, в который вошло всего две страны. Позже в Кремле объяснили, что ограниченность списка недружественных государств ещё раз говорит о готовности РФ к диалогу.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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Комментариев: 1

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Дмитрий Суворовсегодня в 06:03

А зачем нам эта Украина нужна? Деньни и так есть куда вложить

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