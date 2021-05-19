"Наш грех": В Госдуме назвали главную ошибку России в отношениях с Украиной

Депутат также объяснил, почему Москва не внесла Киев в список недружественных.

Ещё в 90-е годы Москва допустила серьёзную ошибку в отношениях с Киевом, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" первый замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Депутат отмечает, что, исходя из лучших побуждений, Россия подписывала Договор о дружбе с Украиной без всяческих гарантий.

"Это наш грех... Наше недомыслие, когда мы, исходя из лучших побуждений, подмахивали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве, не предусматривая никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой, сотрудничеством и партнёрством, это всё вылилось в то, что вылилось", — высказался Затулин.

Также парламентарий озвучил предположение, почему Россия не включила Украину в список недружественных государств, в который вошли США и Чехия. Потому что она не кажется самостоятельным государством в принципе, говорит политик, на Украине два главных события с начала этого года: позвонит ли Байден Зеленскому (он ему наконец позвонил) и встретится ли Зеленский с Путиным.

"Они как бы всё время демонстрируют, что они сами за себя не отвечают. Они очень любят — и раньше любили, в течение всего периода своей независимости — уходить от любой ответственности, потому что они ни в чём не виноваты, их используют: Америка использует против России, Россия использует против Америки", — говорит Затулин.