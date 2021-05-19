"Наш грех": В Госдуме назвали главную ошибку России в отношениях с Украиной
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Депутат также объяснил, почему Москва не внесла Киев в список недружественных.
Ещё в 90-е годы Москва допустила серьёзную ошибку в отношениях с Киевом, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" первый замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Депутат отмечает, что, исходя из лучших побуждений, Россия подписывала Договор о дружбе с Украиной без всяческих гарантий.
"Это наш грех... Наше недомыслие, когда мы, исходя из лучших побуждений, подмахивали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве, не предусматривая никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой, сотрудничеством и партнёрством, это всё вылилось в то, что вылилось", — высказался Затулин.
Также парламентарий озвучил предположение, почему Россия не включила Украину в список недружественных государств, в который вошли США и Чехия. Потому что она не кажется самостоятельным государством в принципе, говорит политик, на Украине два главных события с начала этого года: позвонит ли Байден Зеленскому (он ему наконец позвонил) и встретится ли Зеленский с Путиным.
"Они как бы всё время демонстрируют, что они сами за себя не отвечают. Они очень любят — и раньше любили, в течение всего периода своей независимости — уходить от любой ответственности, потому что они ни в чём не виноваты, их используют: Америка использует против России, Россия использует против Америки", — говорит Затулин.
Парламентарий заключает, что "в конце концов мы в это поверили, мы верим в то, что Украина — несостоявшееся государство, а предъявлять несостоявшемуся государству претензии — себя не уважать". Также парламентарий отметил, что война за умы украинцев ещё не закончена и финал наступит не в самое ближайшее время.
Ранее Лайф писал, что в МИД не исключили расширения списка недружественных стран. Правительство России 14 мая утвердило перечень, в который вошло всего две страны. Позже в Кремле объяснили, что ограниченность списка недружественных государств ещё раз говорит о готовности РФ к диалогу.