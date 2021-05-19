Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Тихом океане

Мощное землетрясение зафиксировано в юго-восточной части Тихого океана. Как сообщила Геологическая служба США, его очаг залегал на глубине десяти километров.

Согласно данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 659 километрах от города Анга-Роа на острове Пасхи и более чем в 3000 километров от чилийского города Вальдивия. Информация о возможных жертвах и разрушениях в результате землетрясения не поступала, угроза цунами не объявлялась.