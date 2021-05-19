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Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Тихом океане

Эпицентр подземных толчков находился в 659 километрах от города Анга-Роа на острове Пасхи.

19 мая, 01:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Мощное землетрясение зафиксировано в юго-восточной части Тихого океана. Как сообщила Геологическая служба США, его очаг залегал на глубине десяти километров.

Согласно данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 659 километрах от города Анга-Роа на острове Пасхи и более чем в 3000 километров от чилийского города Вальдивия. Информация о возможных жертвах и разрушениях в результате землетрясения не поступала, угроза цунами не объявлялась.

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Ранее Лайф сообщал, что землетрясение магнитудой 7,9 произошло на границе России и Монголии. Его ощутили в Иркутске.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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