Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Тихом океане
Эпицентр подземных толчков находился в 659 километрах от города Анга-Роа на острове Пасхи.
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Мощное землетрясение зафиксировано в юго-восточной части Тихого океана. Как сообщила Геологическая служба США, его очаг залегал на глубине десяти километров.
Согласно данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 659 километрах от города Анга-Роа на острове Пасхи и более чем в 3000 километров от чилийского города Вальдивия. Информация о возможных жертвах и разрушениях в результате землетрясения не поступала, угроза цунами не объявлялась.
Ранее Лайф сообщал, что землетрясение магнитудой 7,9 произошло на границе России и Монголии. Его ощутили в Иркутске.
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