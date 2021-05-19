"Разделим по-братски": Немцы положили глаз на Арктику и понадеялись на развал России

Аудитория немецкого издания Welt в ответ на публикацию о принадлежащих России территориях в Арктике разразилась массой гневных комментариев и предложений разделить "землю по-братски" либо отобрать частично. Газета описала "намерение властей РФ установить барьер" для других государств на фоне растущего интереса разных стран к природным ресурсам региона, чем и вызвала шквал негодования читателей из ФРГ.

"Этот 145-миллионный народ уже обладает самой большой территорией в мире, чего он ещё хочет? Ну да, когда-нибудь технологии позволят нейтрализовать российское ядерное оружие, и тогда всё станет по-другому. Тогда русскому народишку останется лишь то, что соответствует его численности, то есть территория размером с Польшу. А остальное по-братски поделят между собой другие страны", — написал Egal E.

Такое мнение нашло поддержку у других читателей. Их комментарии гласят: "Морские торговые пути, полезные ископаемые нужны Западу... Надо дать понять Москве, что "русская Арктика" — это дурной сон"; "Арктика принадлежит России? Не на этой планете…"; "После энергетического перехода на Западе нефть и природный газ никому не будут нужны, они будут запрещены, и пусть себе эти русские сидят там, в Арктике, в этих бесполезных просторах". Однако нашлись и те, кто высказал альтернативную точку зрения.

"В этой статье ничего не говорится о том, что Северный морской путь проходит в территориальных водах России или в её экономической зоне. Самопровозглашённый мировой охранник, "голубь мира" под названием США, вновь хочет участвовать — другого и не следовало ожидать", — отметил tdb.

"Претензии русских полностью соответствуют международному праву. Основанием для этого служит Хребет Ломоносова, который проcтирается от берегов России до Гренландии и является частью российского континентального шельфа. Согласно действующей Конвенции по морскому праву акватория вокруг этого шельфа — часть российской исключительной экономической зоны. То есть никаких ужасных русских и чего-то в этом роде", — заключил Fred M.

"Можете и дальше мечтать о бедной России, однако после пробуждения реальность, вероятно, вызовет у вас шок. Так давайте открывайте уже глаза", — обратился к комментаторам Andreas S.