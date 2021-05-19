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Тела двух женщин и мужчины нашли после пожара в квартире в Новосибирске

Из дома самостоятельно эвакуировались десять человек, из них один ребёнок.

19 мая, 03:21
<p>Фото © СУ СК России по Новосибирской области</p>

Фото © СУ СК России по Новосибирской области

В Ленинском районе Новосибирска в двухэтажном двухподъездном доме произошёл пожар, в результате которого погибли мужчина и две женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

"На улице Фасадной Ленинского района города Новосибирска произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном доме, в результате которого погибли мужчина и две женщины. Данные о личности и возрасте погибших устанавливаются. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём", — говорится в сообщении.

Фото © ГУ МЧС России по Новосибирской области

Фото © ГУ МЧС России по Новосибирской области

По данным ведомства, когда на место прибыли пожарные, открытым огнём горела одна из квартир на втором этаже. За полчаса сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на площади 20 кв. метров. В помещении горели домашние вещи, огонь распространился по всей площади коридора. Из дома самостоятельно эвакуировались десять человек, из них один ребёнок. Они не пострадали.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Ранее Лайф писал, что масштабный пожар охватил склад в Подмосковье. Тогда пламя от пожара поднималось на многие метры, а мощный столб дыма был виден издалека.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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