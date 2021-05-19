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Масштабный сбой произошёл в работе YouTube

Больше всего жалоб поступило от пользователей из США и Канады.

19 мая, 03:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Масштабный сбой зафиксирован в работе онлайн-видеохостинга YouTube. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных сервисов.

Больше всего жалоб на работу видеохостинга поступило от пользователей из США и Канады. В 73% случаев сообщившие о сбоях пользователи столкнулись с проблемами при просмотре роликов. Ещё 20% сообщили о неполадках с сайтом, у 6% возникли сложности с загрузкой видео.

Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram

Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram

А ранее Лайф писал, что пользователи по всему миру жаловались на сбои в TikTok. Тогда неполадки заметили пользователи из США. Сбой был зафиксирован также в Канаде, Великобритании, Германии и других странах.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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