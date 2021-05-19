Масштабный сбой произошёл в работе YouTube

Масштабный сбой зафиксирован в работе онлайн-видеохостинга YouTube. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных сервисов.

Больше всего жалоб на работу видеохостинга поступило от пользователей из США и Канады. В 73% случаев сообщившие о сбоях пользователи столкнулись с проблемами при просмотре роликов. Ещё 20% сообщили о неполадках с сайтом, у 6% возникли сложности с загрузкой видео.