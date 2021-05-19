"Образ русской бабы": Стилист оценил наряд Манижи на Евровидении

На Евровидении побеждает тот, кто максимально передаёт энергетику номера, а Манижа в этом плане выступила на все сто процентов. Об этом Лайфу рассказал стилист Владимир Дубинин. По его словам, немалую роль в этом сыграл костюм артистки.

"Платье из лоскутов — образ русской бабы, самобытность. Почему из лоскутов? Потому что в давность времён в деревнях ткань была в дефиците и все лоскуты сшивались в платье. "Платье-самовар" — лично я так воспринял это", — поделился стилист.

По его словам, организаторы номера Манижи хотели подчеркнуть корни русской женщины — волевая, сильная, которая также может быть современной. А преобладание красного цвета в костюме стало символом энергетики, красоты, величия и любви.

"Данный конкурс на грани органичности, тут побеждают и фрики. Органично тогда, когда исполнитель передаёт энергетику. Манижа [в этом плане] выступила на все сто процентов", — подчеркнул собеседник Лайфа.