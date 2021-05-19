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"Образ русской бабы": Стилист оценил наряд Манижи на Евровидении

По его словам, организаторы номера хотели подчеркнуть волю и силу русской женщины, а преобладание красного цвета в костюме стало символом красоты, величия и любви.

19 мая, 08:34
<p>Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

На Евровидении побеждает тот, кто максимально передаёт энергетику номера, а Манижа в этом плане выступила на все сто процентов. Об этом Лайфу рассказал стилист Владимир Дубинин. По его словам, немалую роль в этом сыграл костюм артистки.

"Платье из лоскутов — образ русской бабы, самобытность. Почему из лоскутов? Потому что в давность времён в деревнях ткань была в дефиците и все лоскуты сшивались в платье. "Платье-самовар" — лично я так воспринял это", — поделился стилист.

"Она королева-убийца": Выступление Манижи на Евровидении восхитило иностранных журналистов

"Она королева-убийца": Выступление Манижи на Евровидении восхитило иностранных журналистов

По его словам, организаторы номера Манижи хотели подчеркнуть корни русской женщины — волевая, сильная, которая также может быть современной. А преобладание красного цвета в костюме стало символом энергетики, красоты, величия и любви.

"Данный конкурс на грани органичности, тут побеждают и фрики. Органично тогда, когда исполнитель передаёт энергетику. Манижа [в этом плане] выступила на все сто процентов", — подчеркнул собеседник Лайфа.

Манижа рассказала о самой оскорбительной ситуации на Евровидении

Манижа рассказала о самой оскорбительной ситуации на Евровидении

Напомним, накануне вечером Манижа прошла в финал Евровидения. 18 мая артистка выступила в первом полуфинале с песней "Русская женщина" (Russian Woman). Второй полуфинал самого престижного песенного конкурса состоится 20 мая, а финал назначен на 22-е число.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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