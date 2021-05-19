В МЧС озвучили число нарушений пожарной безопасности в Москве за майские праздники

Первая декада мая — это были праздничные дни — оказалась весьма пожароопасной. Так, по данным МЧС, в Москве было составлено 16 протоколов на граждан за нарушение требований пожарной безопасности. А в Московской области за тот же период было выявлено порядка 400 нарушений.

В пресс-службе ведомства RT рассказали, что в первую очередь граждане допускают нарушения при использовании открытого огня на своих приусадебных участках и в лесопарковых зонах. Также должностные лица в организациях и на предприятиях, индивидуальные предприниматели и юрлица пренебрегают мерами пожарной безопасности.

В МЧС напомнили, что для профилактики и разъяснительной работы с местными жителями по противопожарной безопасности в столичном регионе привлечено порядка двух тысяч человек, включая сотрудников полиции, работников административно-технического надзора, органов местного самоуправления, волонтёров и активистов.