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В МЧС озвучили число нарушений пожарной безопасности в Москве за майские праздники

Для профилактики и разъяснительной работы с жителями столичного региона привлечено порядка двух тысяч человек.

19 мая, 08:23

Фото © Pixabay

Первая декада мая — это были праздничные дни — оказалась весьма пожароопасной. Так, по данным МЧС, в Москве было составлено 16 протоколов на граждан за нарушение требований пожарной безопасности. А в Московской области за тот же период было выявлено порядка 400 нарушений.

В пресс-службе ведомства RT рассказали, что в первую очередь граждане допускают нарушения при использовании открытого огня на своих приусадебных участках и в лесопарковых зонах. Также должностные лица в организациях и на предприятиях, индивидуальные предприниматели и юрлица пренебрегают мерами пожарной безопасности.

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В МЧС напомнили, что для профилактики и разъяснительной работы с местными жителями по противопожарной безопасности в столичном регионе привлечено порядка двух тысяч человек, включая сотрудников полиции, работников административно-технического надзора, органов местного самоуправления, волонтёров и активистов.

Ранее Лайф писал, что 16 мая в Ульяновской области огонь с полыхающего здания бывшего лесокомбината перекинулся на жилые дома. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Уже через 20 минут после сообщения о возгорании на место происшествия прибыл специальный противопожарный поезд.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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