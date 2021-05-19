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Дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья во время уроков в школе

Собеседник Лайфа сообщил, что у девочки периодически случаются панические атаки.

19 мая, 08:02
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/danaborisova_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">danaborisova_official</a></p>

Фото © Instagram / danaborisova_official

13-летняя дочь российской телеведущей Даны Борисовой во время уроков в школе нанесла себе увечья, после чего была доставлена в одну из детских психиатрических больниц Москвы. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Врачи заподозрили попытку суицида, но, по данным источника, сама Борисова объяснила им, что у дочери периодически случаются панические атаки, в результате которых девочка причиняет себе увечья.

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Ранее Лайф сообщал, что младшая дочь певца Данко (Александра Фадеева) попала в реанимацию и находится в тяжёлом состоянии. Сейчас у малышки серьёзная интоксикация организма.

Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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