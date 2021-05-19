Дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья во время уроков в школе
Собеседник Лайфа сообщил, что у девочки периодически случаются панические атаки.
Фото © Instagram / danaborisova_official
13-летняя дочь российской телеведущей Даны Борисовой во время уроков в школе нанесла себе увечья, после чего была доставлена в одну из детских психиатрических больниц Москвы. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Врачи заподозрили попытку суицида, но, по данным источника, сама Борисова объяснила им, что у дочери периодически случаются панические атаки, в результате которых девочка причиняет себе увечья.
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Ранее Лайф сообщал, что младшая дочь певца Данко (Александра Фадеева) попала в реанимацию и находится в тяжёлом состоянии. Сейчас у малышки серьёзная интоксикация организма.
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