Дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья во время уроков в школе

13-летняя дочь российской телеведущей Даны Борисовой во время уроков в школе нанесла себе увечья, после чего была доставлена в одну из детских психиатрических больниц Москвы. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Врачи заподозрили попытку суицида, но, по данным источника, сама Борисова объяснила им, что у дочери периодически случаются панические атаки, в результате которых девочка причиняет себе увечья.