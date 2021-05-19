"Крайне подавлена": Умер щенок корги, которого Елизавете II подарили во время болезни мужа

В Британии умер щенок корги Фергус, которого Елизавете II подарили весной, чтобы отвлечь её от переживаний по поводу здоровья супруга — принца Филиппа. Питомец умер спустя месяц после кончины мужа королевы, и новая утрата крайне негативно сказалась на моральном состоянии монаршей особы. Об этом сообщает издание The Sun.

Щенка Елизавете II подарил сын, принц Эндрю, чтобы она не так переживала из-за болезни мужа. Однако названный в честь дяди королевы — капитана Фергуса Боуз-Лайона — молодой корги скончался в возрасте пяти месяцев, через месяц после смерти принца Филиппа.

"Королева абсолютно подавлена этой утратой", — сказал близкий ко двору источник.

Многие подданные очень переживают за моральное состояние Елизаветы II, которая и так тяжело переносит смерть мужа и проблемы с принцем Гарри, добавляет издание.