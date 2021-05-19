Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Крайне подавлена": Умер щенок корги, которого Елизавете II подарили во время болезни мужа

Питомца королеве подарил сын, принц Эндрю, чтобы отвлечь её от переживаний по поводу здоровья принца Филиппа.

19 мая, 07:50

Фото © ТАСС / FA Bobo / PIXSELL / PA Images / Annie Leibovitz

В Британии умер щенок корги Фергус, которого Елизавете II подарили весной, чтобы отвлечь её от переживаний по поводу здоровья супруга — принца Филиппа. Питомец умер спустя месяц после кончины мужа королевы, и новая утрата крайне негативно сказалась на моральном состоянии монаршей особы. Об этом сообщает издание The Sun.

Траурный юбилей Елизаветы II: путь любви длиною в жизнь

Траурный юбилей Елизаветы II: путь любви длиною в жизнь

Щенка Елизавете II подарил сын, принц Эндрю, чтобы она не так переживала из-за болезни мужа. Однако названный в честь дяди королевы — капитана Фергуса Боуз-Лайона — молодой корги скончался в возрасте пяти месяцев, через месяц после смерти принца Филиппа.

"Королева абсолютно подавлена этой утратой", — сказал близкий ко двору источник.

В Британии раскрыли причины смерти принца Филиппа

В Британии раскрыли причины смерти принца Филиппа

Многие подданные очень переживают за моральное состояние Елизаветы II, которая и так тяжело переносит смерть мужа и проблемы с принцем Гарри, добавляет издание.

Напомним, что этого и ещё одного корги ей подарили в начале марта. Второго питомца назвали Миком, в честь любимого озера Елизаветы II — Лох-Мик.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1