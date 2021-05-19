Мошенники в России вышли на "рекорд", обманув пенсионерку на 400 млн рублей

В прошлом году в России мошенники похитили рекордную сумму денег, заставив пенсионерку перевести им 400 миллионов рублей. Об этом рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

По его словам, пострадавшей стала клиентка другого банка в возрасте 54 лет. Злоумышленники позвонили женщине и представились сотрудниками службы безопасности, заявив, что сейчас будут "спасать её деньги". Растерявшаяся клиентка сообщила похитителям, что на её счету лежит 14 миллионов рублей.

"Они говорят: отлично, берём, снимаем и несём", — приводит слова Велигодского РБК.

Однако после этого ничего не подозревающая жертва рассказала похитителям, что в другом банке у неё хранится 360 миллионов рублей, и тогда мошенники убедили её, что в скором времени с женщиной свяжутся "сотрудники ФСБ".

"И вот она в течение месяца снимала эти деньги и отправляла их "спасателям", — добавил собеседник издания.

Аналитики подсчитали, что всего в 2020 году, когда мир настигла пандемия коронавируса, мошенники похитили у банковских клиентов на 70% больше, чем годом ранее, а число таких случаев увеличилось на 60%.