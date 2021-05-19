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В России упростят регистрацию по месту жительства и месту пребывания

Документы можно будет оформить через почту или портал госуслуг и явиться в соответствующие органы всего один раз.

19 мая, 06:58
<p>Фото © ТАСС / Вотоновская Виктория</p>

Фото © ТАСС / Вотоновская Виктория

В России станет проще зарегистрироваться по месту жительства и временного пребывания. Летом 2022 года эти услуги будут переведены в электронный формат, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

"Зарегистрироваться по месту жительства или по месту временного пребывания станет проще благодаря переводу этих госуслуг в электронный формат", — говорится в сообщении.

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Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, предполагает, что для регистрации по месту жительства соответствующий орган необходимо будет посетить всего один раз, чтобы поставить отметку в паспорте. Временную же регистрацию можно будет получить полностью удалённо через почту или на портале госуслуг.

Ранее Лайф сообщал, что в России вступил в силу закон, позволяющий автоматически назначать гражданам различные меры социальной поддержки без необходимости заранее подавать соответствующее заявление.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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