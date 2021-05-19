В России упростят регистрацию по месту жительства и месту пребывания

В России станет проще зарегистрироваться по месту жительства и временного пребывания. Летом 2022 года эти услуги будут переведены в электронный формат, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

"Зарегистрироваться по месту жительства или по месту временного пребывания станет проще благодаря переводу этих госуслуг в электронный формат", — говорится в сообщении.

Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, предполагает, что для регистрации по месту жительства соответствующий орган необходимо будет посетить всего один раз, чтобы поставить отметку в паспорте. Временную же регистрацию можно будет получить полностью удалённо через почту или на портале госуслуг.