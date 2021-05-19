В набор выживания российских военных лётчиков могут включить пистолеты-пулемёты

В стандартном наборе выживания российских военных лётчиков впервые может появиться стрелковое оружие. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, речь идёт о ППК-20 и пистолете Лебедева.

Сейчас в носимый аварийный запас (НАЗ) пилотов боевой авиации входят продукты, аптечка, нож, средства радиосвязи и другие предметы первой необходимости. При этом лётчик может взять с собой личный пистолет, который поместится в комбинезон, однако в стандартный набор он не входит.

Отмечается, что пересмотр состава НАЗ решили провести на основании опроса среди экипажей истребительной и истребительно-бомбардировочной авиации. Всего планируется вооружить лётчиков таких воздушных судов, как истребители Су-27, Су-30СМ, Су-35, Су-57, МиГ-29 и МиГ-35, а также фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-34.