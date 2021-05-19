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В Екатеринбурге полуголый неадекват пытался прорваться в школу

Местные жители утверждают, что подобное происходило и раньше, поэтому считают очередной случай серьёзным поводом для беспокойства.

19 мая, 05:30
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На Урале полуголый неадекватный мужчина пытался прорваться в школу. Видео © Соцсети

На Урале неадекватный полуголый мужчина пытался прорваться на территорию школы. Об этом сообщает портал "Уралмаш-Эльмаш".

Инцидент произошёл накануне днём в Екатеринбурге возле школы № 81 по улице Избирателей. Как видно на кадрах, опубликованных в соцсетях, человек без футболки что-то выкрикивает в адрес детей, которых в этот момент в сопровождении взрослых заводят на территорию учебного заведения. Ситуацию контролирует охранник школы, который позже, как сообщается, нажал тревожную кнопку.

"Я живу рядом с этой школой. Сегодня, гуляя со своим ребёнком, я видела, как его забирали правоохранители. Он кричал: "Я сожгу ваших детей" — и был с ножом. У детей в это время закончились уроки, большинство из них видели всё происходящее", — рассказывает очевидица.

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Отмечается, что приехавшие на место сотрудники Росгвардии забрали не одного, а двух мужчин, которые были в неадекватном состоянии. Однако никаких запрещённых предметов при них обнаружено не было. Местные жители утверждают, что подобное случалось возле этой школы и ранее, и беспокоятся, что однажды это может закончиться трагедией.

Ранее Лайф сообщал, что в Новокузнецке 11 детей попали в больницу после того, как в школе было распылено неизвестное вещество.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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