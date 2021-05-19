Байден провёл тест-драйв нового электропикапа Ford в Мичигане

Американский лидер в ходе рабочей поездки побывал на сборочном заводе Ford в Дирборне и на испытательном полигоне компании. Там 78-летний Байден в сопровождении сотрудника секретной службы прокатился за рулём нового электропикапа. Глава Белого дома отметил скорость автомобиля — электрокар разгоняется до 60 миль (96,6 км) в час за 4,4 секунды. Он заявил, что был бы готов приобрести электрокар.