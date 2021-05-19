Байден провёл тест-драйв нового электропикапа Ford в Мичигане
По словам американского лидера, автомобиль разгоняется до 96,6 км/ч за 4,4 секунды.
Президент США Джо Байден провёл тест-драйв нового электропикапа F-150 Lightning от автомобилестроительной компании Ford в рамках рабочей поездки в штат Мичиган.
Американский лидер в ходе рабочей поездки побывал на сборочном заводе Ford в Дирборне и на испытательном полигоне компании. Там 78-летний Байден в сопровождении сотрудника секретной службы прокатился за рулём нового электропикапа. Глава Белого дома отметил скорость автомобиля — электрокар разгоняется до 60 миль (96,6 км) в час за 4,4 секунды. Он заявил, что был бы готов приобрести электрокар.
Ранее Лайф писал о том, что Ford Focus перестал быть самой популярной подержанной иномаркой в Москве.
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