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Байден провёл тест-драйв нового электропикапа Ford в Мичигане

По словам американского лидера, автомобиль разгоняется до 96,6 км/ч за 4,4 секунды.

19 мая, 05:13

Президент США Джо Байден провёл тест-драйв нового электропикапа F-150 Lightning от автомобилестроительной компании Ford в рамках рабочей поездки в штат Мичиган.

Американский лидер в ходе рабочей поездки побывал на сборочном заводе Ford в Дирборне и на испытательном полигоне компании. Там 78-летний Байден в сопровождении сотрудника секретной службы прокатился за рулём нового электропикапа. Глава Белого дома отметил скорость автомобиля — электрокар разгоняется до 60 миль (96,6 км) в час за 4,4 секунды. Он заявил, что был бы готов приобрести электрокар.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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