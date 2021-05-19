В Таджикистане сообщили о подготовке к визиту Путина
Детали предстоящей поездки российского лидера намерены обсудить сегодня главы МИД двух стран.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Визит президента РФ Владимира Путина в Таджикистан назначен на вторую декаду сентября, Душанбе и Москва начали к нему готовиться. Об этом сообщил глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Главным пунктом повестки двусторонних связей в текущем году является подготовка и проведение официального визита президента России в Таджикистан. Он намечен на вторую декаду сентября", — сказал Мухриддин.
По его словам, правительства двух стран начали работу по содержательному наполнению визита. Мухриддин заявил о намерении сторон уделить этому вопросу особое внимание в ходе переговоров с Лавровым.
Ранее сообщалось, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в Швейцарии 15–16 июня.
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