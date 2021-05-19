В Таджикистане сообщили о подготовке к визиту Путина

Визит президента РФ Владимира Путина в Таджикистан назначен на вторую декаду сентября, Душанбе и Москва начали к нему готовиться. Об этом сообщил глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Главным пунктом повестки двусторонних связей в текущем году является подготовка и проведение официального визита президента России в Таджикистан. Он намечен на вторую декаду сентября", — сказал Мухриддин.

По его словам, правительства двух стран начали работу по содержательному наполнению визита. Мухриддин заявил о намерении сторон уделить этому вопросу особое внимание в ходе переговоров с Лавровым.