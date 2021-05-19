Российским водителям напомнили о "летнем" штрафе на полмиллиона рублей

Российским водителям при отдыхе на свежем воздухе нужно строго придерживаться законодательства об особо охраняемых природных территориях, чтобы не заехать на автомобиле в запрещённую для этого зону и не нарваться на крупный штраф. Об этом напомнила главный юрисконсульт компании "Правокард" Анна Куклева в беседе с порталом Autonews.

"При выявлении нарушений, связанных с охраной окружающей среды и природопользования, штраф может быть наложен как на водителя, физическое лицо, так и на юридическое лицо. Размер штрафа зависит от конкретного нарушения и может составлять 1,5–5 тысяч рублей для физлиц, а также от 50 000 до 500 000 рублей", — пояснила Куклева.

Эксперт отметила, что незнание законов не освобождает от ответственности, и посоветовала обращать внимание на знаки и ограждения у природоохранных зон. Обычно у проезда на такие территории есть обозначения, но и их отсутствие не становится основанием для въезда в охраняемую зону.

Лучше всего перед выездом на природу проверить статус территории на публичной кадастровой карте, чтобы исключить вероятность штрафа. Эксперт напомнила, что к таким зонам относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, а также дендрологические парки и ботанические сады.