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Россияне резко начали скупать вентиляторы и кондиционеры для спасения от жары

Востребованней стали также предметы интерьера, спасающие от палящего солнца, и кулинарные приборы.

19 мая, 04:00
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Спрос на вентиляторы и кондиционеры в России за май вырос в 1,5 и 2 раза соответственно, выяснили аналитики AliExpress. Эксперты связывают это с аномальной жарой в Центральной России и более ранним приготовлением к старту летнего сезона.

"В топе популярных моделей, которые помогают справиться с аномальным теплом, — USB-вентиляторы с низким уровнем шума и защитным кожухом. Другой распространённый способ справиться с теплом — кондиционеры. Россияне выбирают модели с системой водяного охлаждения, которые увлажняют воздух", — говорится в исследовании экспертов, которое есть в распоряжении Лайфа.

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Также по сравнению с прошлогодним периодом в полтора раза вырос спрос на шторы и жалюзи. Пользователи спасаются от жары с помощью рулонных занавесок с перфорацией, образующей рисунок, или затемняющих плиссированных интерьерных ставней. А ещё более востребованными (в 1,74 раза) стали мороженицы и (в 2,4 раза) сифоны для газирования воды.

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Ранее Лайф писал, что московская жара уже побила температурное достижение 124-летней давности. Эксперт добавил, что рекорды будут биться не только в Москве, но и во многих других городах России.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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