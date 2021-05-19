Врач назвал опасную позу для работы в офисе

Заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин рассказал, что излюбленная многими поза "нога за ногу" может стать причиной проблем со здоровьем. Она безопасна только при непродолжительном периоде и в удобном кресле. А вот, например, на стуле при таком положении для человеческого организма наступают некоторые риски.

"Первое — перекос таза. Когда человек сидит нога на ногу, таз перекашивается и некоторые мышцы начинают перенапрягаться. Длительное сидение в такой позе вызывает болезненное ощущение при вставании со стула, так называемые стартовые боли. То есть мышцы моментально реагируют, и появляется болевой синдром", — объяснил он в беседе радио Sputnik.

Кроме того, есть риски заработать варикозную болезнь: обедняется кровоток на периферии, объяснил врач. Чтобы минимизировать вред для здоровья от долгого сидения за рабочим столом, нужно следовать "правилу 90". Для этого даже есть специальные эргономичные кресла, уточнил он. Врач также напомнил, что каждые два часа работы за столом требуют 15-минутного перерыва, чтобы немного размяться.

"Это значит, что между туловищем и передней поверхностью бедра при сидении должен быть угол 90 градусов. Между бедренной костью и большой и малой берцовой костью тоже. То есть коленный сустав должен опускаться в сторону пола под углом в 90 градусов. Стопа должна стоять относительно пола тоже под углом 90 градусов", — сказал Андрей Кабычкин.