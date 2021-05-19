В Новокузнецке 11 детей попали в больницу после распыления неизвестного газа в школе

В одной из школ Новокузнецка 11 учеников отравились неизвестным газом в школе. Их доставили в больницы, сообщили в пресс-службе центра медицины катастроф Кузбасса.

"В результате распыления неизвестного вещества госпитализировано 11 детей, на месте работают бригады центра медицины катастроф и скорой помощи", — рассказали в пресс-службе.

ЧП произошло в школе № 26 Новокузнецка. Как сообщил Лайфу источник, сигнал поступил в экстренные службы в 9:35 (5:35 мск). В этот момент в школе находилось 97 детей и 6 взрослых, всех эвакуировали. Рассматриваются две версии произошедшего: кто-то распылил газовый баллончик или неизвестное вещество затянуло из вентиляции.