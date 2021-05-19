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В Новокузнецке 11 детей попали в больницу после распыления неизвестного газа в школе

В учебное заведение прибыли бригады центра медицины катастроф и скорой помощи.

19 мая, 03:39
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

В одной из школ Новокузнецка 11 учеников отравились неизвестным газом в школе. Их доставили в больницы, сообщили в пресс-службе центра медицины катастроф Кузбасса.

"В результате распыления неизвестного вещества госпитализировано 11 детей, на месте работают бригады центра медицины катастроф и скорой помощи", — рассказали в пресс-службе.

ЧП произошло в школе № 26 Новокузнецка. Как сообщил Лайфу источник, сигнал поступил в экстренные службы в 9:35 (5:35 мск). В этот момент в школе находилось 97 детей и 6 взрослых, всех эвакуировали. Рассматриваются две версии произошедшего: кто-то распылил газовый баллончик или неизвестное вещество затянуло из вентиляции.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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