В России может вырасти штраф за безбилетный проезд в транспорте
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В некоторых фракциях считают, что региональные власти заинтересованы в том, чтобы наказывать "зайцев" как можно строже.
В Государственной думе планируют отдать регионам право на установление штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. На данный момент, согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), "зайцам" приходится платить 100 рублей.
Как пишет газета "Известия", в мае парламент рассмотрит законопроект, который отменяет это наказание. Полномочия по установлению штрафов Минтранс планирует окончательно передать регионам. В профильном комитете нижней палаты инициативу уже поддержали, но во фракциях отнеслись к ней с осторожностью. Некоторые депутаты считают, что субъекты будут устанавливать чрезмерно высокие штрафы за безбилетный проезд.
В частности, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что штрафы будут источником для наполнения региональных бюджетов, а сами власти будут заинтересованы в том, чтобы наказывать граждан как можно серьёзнее. Такое же мнение разделяет и представитель КПРФ Николай Арефьев. А вот, по мнению зампреда фракции "Справедливая Россия" Михаила Емельянова, регионы смогут справиться с возложенной на них задачей, но необходим контроль за исполнением законопроекта.
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