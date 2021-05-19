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Как не перепутать ковид и сезонную аллергию: инфекционист дал несколько советов

Даже больной со стажем может легко ошибиться и принять обострение за заражение коронавирусом и наоборот.

19 мая, 04:08
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков рассказал, что симптомы CoViD-19 легко принять за проявление сезонной аллергии. По его словам, одинаковые признаки обоих заболеваний — это кашель, заложенность носа, одышка, головные боли и интоксикационный синдром.

"Отличий, конечно же, немало: при коронавирусной инфекции чаще встречается и более выражен интоксикационный синдром, чем респираторные проявления. Аллергоз же, напротив, характеризуется выраженными респираторными проявлениями", — объяснил он в беседе с РИА "Новости".

Иммунолог объяснил, почему не стоит бороться с аллергией с помощью лекарств

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Даже больной "со стажем" может списать проявления CoViD-19 на привычное обострение. А если человек впервые сталкивается с аллергическим заболеванием, то он и вовсе не может чётко отличить симптомы. Чтобы поставить верный диагноз, следует провести ряд лабораторных исследований. В общем анализе крови оценивается содержание эозинофилов, которые повышаются при аллергии. Медик напомнил, что для определения заболевания CoViD-19 необходим ПЦР-тест.

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Ранее Лайф писал, что тем временем кривая заболеваемости коронавирусом по стране снова ползёт вверх, в больницах расширяют ковидные отделения, а вакцинация идёт крайне медленно.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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