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"Всё спокойно", но новые койки ставят: симптомы третьей волны ковида в России

Кривая заболеваемости по стране снова ползёт вверх, в больницах расширяют ковидные отделения, а вакцинация идёт крайне медлительно.

18 мая, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

"И вот начинается"

В России заговорили о наступлении новой волны эпидемии коронавируса. Подобные подозрения в основном подогревают как минимум три широко известных факта.

Первый: данные статистики по заболеваемости. Если, скажем, в Москве в марте было около двух тысяч заболевших в сутки, то в мае их уже четыре тысячи.

Второй: расширение ковидных отделений в больницах. Как пишут "Известия", ещё в начале весны они были полупустыми, а теперь снова заполнены. В Санкт-Петербурге с 20 мая 2021 года возобновляет работу полевой госпиталь на территории выставочного комплекса "Ленэкспо". Напомним, его развернули ещё весной 2020 года на фоне пандемии. Кроме того, больше сотни дополнительных коек поставили в инфекционном отделении Госпиталя ветеранов войн и ещё 260 — в 38-й городской больнице имени Семашко.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

И третий: низкие темпы вакцинации населения. В то время как в США, Великобритании или ОАЭ (не говоря уже об образцовом Израиле) привили уже около половины населения, в России два укола получили менее 10% граждан.

О том, что третья волна коронавируса в России уже началась, заявило и издание Bloomberg со ссылкой на неких официальных лиц, пожелавших остаться неизвестными.

Главный врач городской клинической больницы Москвы № 71 Александр Мясников выразил мнение, что статистика по заболеваемости действительно говорит о наступлении очередного сложного периода пандемии.

Было предсказуемо, когда три месяца назад у нас дело пошло на спад, но всё-таки не сошло на ноль, а вышло на плато на определённом уровне, что где-то в мае начнётся новая волна, и вот она начинается. Можем сказать, что она продлится около трёх месяцев, потом будет спад, а осенью будет опять, — заявил он в своём телеграм-канале.

"У нас третьей волны нет"

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Однако, как удалось выяснить Лайфу, далеко не все практикующие врачи разделяют столь тревожные настроения.

На уровне статистики заболеваемость немножко подросла, на уровне того, с чем я сталкиваюсь, она осталась прежней. Осенью и в начале зимы заболевших действительно было очень много, это был рост, постоянно ко мне кто-то обращался, мы постоянно переводили больных из стационара, в котором у нас тут, несмотря на все проверки, все мазки и прочее, всё равно люди заболевали. Сейчас я уже забыл, когда мы в последний раз кого-то переводили, — рассказал пульмонолог, заведующий отделением терапии МГМУ имени И.М. Сеченова Александр Пальман.

На мой взгляд, третья волна пока не наступила. Я, конечно, как практикующий врач не исключаю такую возможность, что действительно третья волна будет, но сказать о том, что она наступает, нельзя. На мой взгляд, сейчас ситуация достаточно благоприятная, число обращений значительно снизилось, даже если не брать статистику, а свою непосредственную практику, то заметно снизилось число болеющих коронавирусом, — отметил пульмонолог Дорожной клинической больницы имени Н.А. Семашко Вячеслав Овечкин.

У нас в области сейчас ситуация стабилизировалась: ковидарии позакрывали и нас вернули на наши рабочие места. Так что конкретных цифр никаких у меня нет. Третьей волны у нас нет, — сообщил врач Курской областной инфекционной больницы имени Н.А. Семашко Алексей Гапонов.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Александр Пальман назвал нынешний рост заболеваемости лишь "небольшой вариабельностью", которая объясняется легкомыслием большинства россиян.

Судя по тому, как ведут себя мои пациенты и окружающие, мне кажется, что люди недостаточно серьёзно к этому всему относятся. Народ расслабился и стал в значительной степени игнорировать какие-то средства защиты и прочее. Автоматически при возрастании контактов и уменьшении настороженности возрастает заболеваемость, тут всё абсолютно логично, — объяснил врач.

Вячеслав Овечкин добавил, что приближение лета даёт надежду на сдерживание пандемии.

Всё-таки обычные ОРВИ в летний период снижаются, а коронавирусная инфекция относится к ОРВИ, и в прошлом году мы видели, что в летний период было достаточно низкое плато, по крайней мере в России, — напомнил пульмонолог.

"Воспринимают в штыки"

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Стоит отметить, что врачи единодушно посетовали на медлительную вакцинацию и назвали одну и ту же главную проблему российской прививочной кампании.

Известно, что прививка работает и что от неё не умирают, но наше население любое указание от властей принимает в штыки и любое ограничение принимает как вызов, поэтому сопротивление ожесточённое, — пояснил врач Курской больницы.

Я сам лично провожу беседы, онлайн-лекции, и зачастую вопросы задают одни и те же по вакцине. У людей есть определённые предубеждения в отношении вакцинации и в отношении, в частности, вакцины от коронавируса. И людей достаточно сложно переубедить, даже обладая научной базой, — сказал пульмонолог Дорожной клинической больницы.

Это не самый лучший элемент российского менталитета: когда что-то идёт сверху, от власти, к этому всегда относятся с очень большой настороженностью. Вот это та ситуация, когда к этому не надо относиться с большой настороженностью, надо пойти и вакцинироваться, уверен завотделением Сеченовской клиники.

Александр Пальман убеждён, что иммунитет против CoViD-19 у населения будет накапливаться в любом случае и со временем волны инфекции сойдут на нет — так же, как это было с испанкой в 1920-е годы. По мнению пульмонолога, весь вопрос в том, как скоро это произойдёт, а это во многом зависит от хода вакцинации.

"В России не будет коллективного иммунитета против ковида": Пугающие прогнозы врачей по вакцинации

"В России не будет коллективного иммунитета против ковида": Пугающие прогнозы врачей по вакцинации

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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