"Всё спокойно", но новые койки ставят: симптомы третьей волны ковида в России
Кривая заболеваемости по стране снова ползёт вверх, в больницах расширяют ковидные отделения, а вакцинация идёт крайне медлительно.
"И вот начинается"
В России заговорили о наступлении новой волны эпидемии коронавируса. Подобные подозрения в основном подогревают как минимум три широко известных факта.
Первый: данные статистики по заболеваемости. Если, скажем, в Москве в марте было около двух тысяч заболевших в сутки, то в мае их уже четыре тысячи.
Второй: расширение ковидных отделений в больницах. Как пишут "Известия", ещё в начале весны они были полупустыми, а теперь снова заполнены. В Санкт-Петербурге с 20 мая 2021 года возобновляет работу полевой госпиталь на территории выставочного комплекса "Ленэкспо". Напомним, его развернули ещё весной 2020 года на фоне пандемии. Кроме того, больше сотни дополнительных коек поставили в инфекционном отделении Госпиталя ветеранов войн и ещё 260 — в 38-й городской больнице имени Семашко.
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И третий: низкие темпы вакцинации населения. В то время как в США, Великобритании или ОАЭ (не говоря уже об образцовом Израиле) привили уже около половины населения, в России два укола получили менее 10% граждан.
О том, что третья волна коронавируса в России уже началась, заявило и издание Bloomberg со ссылкой на неких официальных лиц, пожелавших остаться неизвестными.
Главный врач городской клинической больницы Москвы № 71 Александр Мясников выразил мнение, что статистика по заболеваемости действительно говорит о наступлении очередного сложного периода пандемии.
— Было предсказуемо, когда три месяца назад у нас дело пошло на спад, но всё-таки не сошло на ноль, а вышло на плато на определённом уровне, что где-то в мае начнётся новая волна, и вот она начинается. Можем сказать, что она продлится около трёх месяцев, потом будет спад, а осенью будет опять, — заявил он в своём телеграм-канале.
"У нас третьей волны нет"
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Однако, как удалось выяснить Лайфу, далеко не все практикующие врачи разделяют столь тревожные настроения.
— На уровне статистики заболеваемость немножко подросла, на уровне того, с чем я сталкиваюсь, она осталась прежней. Осенью и в начале зимы заболевших действительно было очень много, это был рост, постоянно ко мне кто-то обращался, мы постоянно переводили больных из стационара, в котором у нас тут, несмотря на все проверки, все мазки и прочее, всё равно люди заболевали. Сейчас я уже забыл, когда мы в последний раз кого-то переводили, — рассказал пульмонолог, заведующий отделением терапии МГМУ имени И.М. Сеченова Александр Пальман.
— На мой взгляд, третья волна пока не наступила. Я, конечно, как практикующий врач не исключаю такую возможность, что действительно третья волна будет, но сказать о том, что она наступает, нельзя. На мой взгляд, сейчас ситуация достаточно благоприятная, число обращений значительно снизилось, даже если не брать статистику, а свою непосредственную практику, то заметно снизилось число болеющих коронавирусом, — отметил пульмонолог Дорожной клинической больницы имени Н.А. Семашко Вячеслав Овечкин.
— У нас в области сейчас ситуация стабилизировалась: ковидарии позакрывали и нас вернули на наши рабочие места. Так что конкретных цифр никаких у меня нет. Третьей волны у нас нет, — сообщил врач Курской областной инфекционной больницы имени Н.А. Семашко Алексей Гапонов.
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Александр Пальман назвал нынешний рост заболеваемости лишь "небольшой вариабельностью", которая объясняется легкомыслием большинства россиян.
— Судя по тому, как ведут себя мои пациенты и окружающие, мне кажется, что люди недостаточно серьёзно к этому всему относятся. Народ расслабился и стал в значительной степени игнорировать какие-то средства защиты и прочее. Автоматически при возрастании контактов и уменьшении настороженности возрастает заболеваемость, тут всё абсолютно логично, — объяснил врач.
Вячеслав Овечкин добавил, что приближение лета даёт надежду на сдерживание пандемии.
— Всё-таки обычные ОРВИ в летний период снижаются, а коронавирусная инфекция относится к ОРВИ, и в прошлом году мы видели, что в летний период было достаточно низкое плато, по крайней мере в России, — напомнил пульмонолог.
"Воспринимают в штыки"
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Стоит отметить, что врачи единодушно посетовали на медлительную вакцинацию и назвали одну и ту же главную проблему российской прививочной кампании.
— Известно, что прививка работает и что от неё не умирают, но наше население любое указание от властей принимает в штыки и любое ограничение принимает как вызов, поэтому сопротивление ожесточённое, — пояснил врач Курской больницы.
— Я сам лично провожу беседы, онлайн-лекции, и зачастую вопросы задают одни и те же по вакцине. У людей есть определённые предубеждения в отношении вакцинации и в отношении, в частности, вакцины от коронавируса. И людей достаточно сложно переубедить, даже обладая научной базой, — сказал пульмонолог Дорожной клинической больницы.
— Это не самый лучший элемент российского менталитета: когда что-то идёт сверху, от власти, к этому всегда относятся с очень большой настороженностью. Вот это та ситуация, когда к этому не надо относиться с большой настороженностью, надо пойти и вакцинироваться, — уверен завотделением Сеченовской клиники.
Александр Пальман убеждён, что иммунитет против CoViD-19 у населения будет накапливаться в любом случае и со временем волны инфекции сойдут на нет — так же, как это было с испанкой в 1920-е годы. По мнению пульмонолога, весь вопрос в том, как скоро это произойдёт, а это во многом зависит от хода вакцинации.
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