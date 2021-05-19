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"Что было первым — это или Джеймс Бонд": Американцы высмеяли "секретную армию" США

Одних опечалила работа спецслужбы, другие усомнились в достоверности представленных данных.

19 мая, 04:54

Читатели американского издания Newsweek, опубликовавшего результаты подробного двухгодичного расследования о "секретной армии" шпионов Пентагона, высмеяли материал. Некоторые сочли "разоблачение" изменой, другие не поверили в содержание статьи, а третьих опечалила работа спецслужбы.

"Ура, отличная идея раскрыть национальные секреты, чтобы наши враги знали всё. Им не нужны шпионы, когда они могут просто читать подобные статьи. Блестяще", — иронизируют читатели в комментариях к статье.

"Что было первым — это или Джеймс Бонд?", "Я очень надеюсь, что наша сверхсекретная подпольная армия маскируется лучше, чем маска Скуби-Ду, изображённая в этой статье" — гласят другие комментарии к публикации.

Некоторые усомнились в достоверности представленной в "эксклюзивном расследовании" информации, назвав эксклюзив хорошей художественной литературой и бредом собачим.

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Ранее Лайф писал о том, что СМИ узнали о "секретной армии" США численностью в 60 тысяч человек. Её оперативники работают как внутри страны, так и на зарубежном направлении, выполняя задачи в военной форме или под видом гражданских. Речь идёт о создании фальшивых документов, оплаты счетов и налогов агентов, работающих под вымышленными именами, а также изготовлении специальных устройств и техники для прослушивания и слежки на Ближнем Востоке и в Африке.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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