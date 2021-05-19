"Что было первым — это или Джеймс Бонд": Американцы высмеяли "секретную армию" США

Читатели американского издания Newsweek, опубликовавшего результаты подробного двухгодичного расследования о "секретной армии" шпионов Пентагона, высмеяли материал. Некоторые сочли "разоблачение" изменой, другие не поверили в содержание статьи, а третьих опечалила работа спецслужбы.

"Ура, отличная идея раскрыть национальные секреты, чтобы наши враги знали всё. Им не нужны шпионы, когда они могут просто читать подобные статьи. Блестяще", — иронизируют читатели в комментариях к статье.

"Что было первым — это или Джеймс Бонд?", "Я очень надеюсь, что наша сверхсекретная подпольная армия маскируется лучше, чем маска Скуби-Ду, изображённая в этой статье" — гласят другие комментарии к публикации.

Некоторые усомнились в достоверности представленной в "эксклюзивном расследовании" информации, назвав эксклюзив хорошей художественной литературой и бредом собачим.