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Биткоин упал в цене более чем на 10%

Криптовалюта продолжает терять в стоимости после недавних заявлений Илона Маска.

19 мая, 05:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Самая популярная в мире криптовалюта — биткоин — в ходе торговой сессии снизилась на 10,55%. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

По состоянию на 07:15 мск курс этой криптовалюты находился на уровне 40,4 тысячи долларов за единицу.

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В последнее время курс криптовалюты тесно связан с Илоном Маском и его заявлениями. Ранее миллиардер дважды обрушил стоимость биткоина. В первый раз предприниматель сообщил, что Tesla приостанавливает приём цифровой валюты как средства оплаты из-за неэкологичного способа её получения, что сразу обрушило стоимость монеты почти на 10%. Позже Маск обрушил курс биткоина одним твитом.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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