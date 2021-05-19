Биткоин упал в цене более чем на 10%

Самая популярная в мире криптовалюта — биткоин — в ходе торговой сессии снизилась на 10,55%. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

По состоянию на 07:15 мск курс этой криптовалюты находился на уровне 40,4 тысячи долларов за единицу.

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В последнее время курс криптовалюты тесно связан с Илоном Маском и его заявлениями. Ранее миллиардер дважды обрушил стоимость биткоина. В первый раз предприниматель сообщил, что Tesla приостанавливает приём цифровой валюты как средства оплаты из-за неэкологичного способа её получения, что сразу обрушило стоимость монеты почти на 10%. Позже Маск обрушил курс биткоина одним твитом.