В России создают лекарство, способное защитить от коронавируса после контакта с заражённым

"Это лекарство можно будет применять, чтобы не дать развиться заболеванию, если человек ранее контактировал с заражённым коронавирусом. Препарат содержит молекулу миРНК, направленную на подавление синтеза одного из ключевых белков SARS-CoV-2, что, в свою очередь, не позволяет вирусу размножаться в клетках", — рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве.