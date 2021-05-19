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В России создают лекарство, способное защитить от коронавируса после контакта с заражённым

Предполагается ингаляционная форма применения средства, которая будет воздействовать на клетки респираторного тракта.

19 мая, 06:21
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Российские учёные разрабатывают лекарственный препарат, который позволит остановить развитие коронавируса у человека, контактировавшего с больным. Об этом сообщает агентство Ura.ru.

"Это лекарство можно будет применять, чтобы не дать развиться заболеванию, если человек ранее контактировал с заражённым коронавирусом. Препарат содержит молекулу миРНК, направленную на подавление синтеза одного из ключевых белков SARS-CoV-2, что, в свою очередь, не позволяет вирусу размножаться в клетках", — рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве.

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Предполагается, что лекарство будет применяться в форме ингаляции и попадать в дыхательные пути пациента посредством небулайзера, поскольку клетки именно респираторного тракта больше всего подвержены заражению вирусом. Сейчас препарат находится на второй стадии клинических испытаний.

Ранее Лайф сообщал, что в России прошла регистрацию четвёртая вакцина от коронавируса отечественного производства. Речь идёт о препарате "Спутник лайт". Как заявил президент России Владимир Путин, вакцина поступит в гражданский оборот в скором времени.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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