В России создают лекарство, способное защитить от коронавируса после контакта с заражённым
Предполагается ингаляционная форма применения средства, которая будет воздействовать на клетки респираторного тракта.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Российские учёные разрабатывают лекарственный препарат, который позволит остановить развитие коронавируса у человека, контактировавшего с больным. Об этом сообщает агентство Ura.ru.
"Это лекарство можно будет применять, чтобы не дать развиться заболеванию, если человек ранее контактировал с заражённым коронавирусом. Препарат содержит молекулу миРНК, направленную на подавление синтеза одного из ключевых белков SARS-CoV-2, что, в свою очередь, не позволяет вирусу размножаться в клетках", — рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве.
Предполагается, что лекарство будет применяться в форме ингаляции и попадать в дыхательные пути пациента посредством небулайзера, поскольку клетки именно респираторного тракта больше всего подвержены заражению вирусом. Сейчас препарат находится на второй стадии клинических испытаний.
Ранее Лайф сообщал, что в России прошла регистрацию четвёртая вакцина от коронавируса отечественного производства. Речь идёт о препарате "Спутник лайт". Как заявил президент России Владимир Путин, вакцина поступит в гражданский оборот в скором времени.
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