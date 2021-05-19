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"Лента" объявила о покупке торговой сети Billa

Всего компании перейдёт 161 магазин по всей России, логистическая инфраструктура и весь штат сотрудников.

19 мая, 06:38
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Ретейлер "Лента" объявил о приобретении торговой сети Billa. Сумма сделки составит 215 миллионов евро (примерно 19,4 миллиарда рублей), сообщается на сайте компании.

Отмечается, что такой ход значительно ускорит расширение сети супермаркетов в Москве за счёт уже готовых торговых точек со стабильным потоком покупателей. Всего в сеть "Ленты" войдёт 161 новый магазин, логистическая инфраструктура и сотрудники компании Billa Russia GmbH ("Билла Россия").

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"Приобретение супермаркетов "Билла Россия" даст нам доступ к зрелой сети магазинов с устойчивым потоком покупателей, в том числе в центральных районах Москвы, и позволит удвоить общее количество супермаркетов "Лента", — сообщил генеральный директор "Ленты" Владимир Сорокин.

Ранее СМИ узнали о планах "Магнита" приобрести 100% акций компании Dixy Holding Limited. Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей, однако она не является окончательной.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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