"Лента" объявила о покупке торговой сети Billa

Ретейлер "Лента" объявил о приобретении торговой сети Billa. Сумма сделки составит 215 миллионов евро (примерно 19,4 миллиарда рублей), сообщается на сайте компании.

Отмечается, что такой ход значительно ускорит расширение сети супермаркетов в Москве за счёт уже готовых торговых точек со стабильным потоком покупателей. Всего в сеть "Ленты" войдёт 161 новый магазин, логистическая инфраструктура и сотрудники компании Billa Russia GmbH ("Билла Россия").

"Приобретение супермаркетов "Билла Россия" даст нам доступ к зрелой сети магазинов с устойчивым потоком покупателей, в том числе в центральных районах Москвы, и позволит удвоить общее количество супермаркетов "Лента", — сообщил генеральный директор "Ленты" Владимир Сорокин.