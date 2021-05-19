Россиянка 3,5 км везла мужа-инвалида на каталке, потому что в больнице отказались доставить его домой

Женщина спасла инвалида, которого скорая отказалась везти домой из больницы. Видео © Соцсети

В Нижегородской области женщине пришлось 3,5 км везти мужа-инвалида по улицам города Кстово на каталке, потому что мужчину якобы отказалась доставить домой скорая помощь, сообщает телеграм-канал "Нижний № 1". При этом в больнице утверждают, что женщина самовольно забрала мужа из медучреждения.

Фото © Telegram / "Нижний №1"

По данным телеграм-канала, пенсионер — инвалид первой группы, у него отнялись ноги. Мужчине нужна была операция, поэтому для него вызвали скорую и отвезли в Центральную больницу Кстова. По словам жены, оперировать его не стали, сказали — слишком рискованно. Однако с возвращением инвалида домой возникла проблема: его супруга утверждает, что скорая везти отказалась, так как не имеет права отвозить обратно, на платную скорую средств у пенсионеров нет, а в такси мужчину посадить невозможно. Тогда женщина взяла каталку в больнице и повезла его домой, расстояние докуда составляет 3,5 км.

Медики между тем утверждают, что в транспортировке пациенту не отказывали. По их данным, в больнице уже была готова машина с медиками, чтобы доставить мужчину по месту жительства. Врачи попросили его жену подождать эту машину, но она якобы самовольно вывезла из больницы каталку с мужем. Сейчас в ЦРБ проводится служебное расследование.

В итоге, как уточняет "Нижний № 1", до самого дома женщине не пришлось толкать каталку: пару пенсионеров заметил случайный водитель и отвёз домой. Он рассказал, что они оба — очень приличные, культурные и воспитанные люди.