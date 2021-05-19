Госдума единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу
Причиной послужило решение США выйти из этого многостороннего соглашения, которое предоставляет право его участникам совершать облёты территорий друг друга.
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Депутаты Госдумы на заседании в среду единогласно проголосовали за внесённый президентом России Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Данный вопрос стоял первым номером в повестке заседания палаты, которое началось на два часа раньше обычного времени — в 10:00 мск. Докладчиком на нём выступил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Причиной денонсации послужило решение США выйти из этого многостороннего соглашения, которое предоставляет право его участникам совершать облёты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В пояснительной записке отмечено, что договор "способствовал значительному укреплению доверия в военной сфере", при этом Россия внесла существенный вклад в его выполнение, "ежегодно принимала и проводила наибольшее количество наблюдательных полётов, а также первой создала и начала использовать цифровую аппаратуру наблюдения".
Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, предусматривающий денонсацию Договора по открытому небу. Первые разговоры о денонсации начались в 2021 году, МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру выхода из соглашения. В дипведомстве напомнили, что после выхода в ноябре 2020 года из договора Вашингтона баланс интересов других стран-участниц был нарушен.
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