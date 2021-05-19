"Мы покажем себя ещё круче": Манижа раскрыла свой план победы на Евровидении

"У меня есть только один план… Сегодня вечером я была такой, какая я есть, и это было прекрасно. Мы были счастливы быть на этой сцене. Это было нечто вроде "аааа, это случилось!". В финале мы покажем себя ещё круче, но в то же время я останусь собой. Это помогает добиться успеха и получить место, которое заслуживаешь — надо просто быть собой", — цитирует её телеканал "Звезда".