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"Мы покажем себя ещё круче": Манижа раскрыла свой план победы на Евровидении

Своим номером в полуфинале конкурса артистка восхитила иностранных журналистов, которые расценили выступление как заявку на лидерство.

19 мая, 07:54
<p>Фото © EPA / ТАСС</p>

Фото © EPA / ТАСС

Российская певица Манижа, которая вышла в финал Евровидения, раскрыла свою стратегию победы на музыкальном конкурсе. И всё оказалось на редкость просто — артистка лишь планирует "быть собой".

"У меня есть только один план… Сегодня вечером я была такой, какая я есть, и это было прекрасно. Мы были счастливы быть на этой сцене. Это было нечто вроде "аааа, это случилось!". В финале мы покажем себя ещё круче, но в то же время я останусь собой. Это помогает добиться успеха и получить место, которое заслуживаешь — надо просто быть собой", — цитирует её телеканал "Звезда".

Манижа рассказала о самой оскорбительной ситуации на Евровидении

Манижа рассказала о самой оскорбительной ситуации на Евровидении

Напомним, что Манижа прошла в финал Евровидения. 18 мая артистка выступила в первом полуфинале Евровидения-2021 с песней "Русская женщина" (Russian Woman). Второй полуфинал самого престижного песенного конкурса состоится 20 мая, а финал назначен на 22-е число.

"Она королева-убийца": Выступление Манижи на Евровидении восхитило иностранных журналистов

"Она королева-убийца": Выступление Манижи на Евровидении восхитило иностранных журналистов

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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