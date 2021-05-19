Почти 70% россиян выступают за отмену ЕГЭ

68% россиян негативно относятся к единому государственному экзамену и считают, что его пора бы отменить. Об этом свидетельствует опрос, результаты которого публикует RT.

"Практически семь из десяти респондентов (68%) оценивают ЕГЭ отрицательно и считают, что его надо отменить... Напротив, 16% россиян относятся к ЕГЭ исключительно положительно. В числе их аргументов — минимизация коррупции при поступлении в вузы, возможность объективного сравнения качества школьного образования в разных регионах и школах. ЕГЭ также называли социальным лифтом для талантливых абитуриентов из провинции", — отмечают аналитики.

Потерю доверия к экзамену показал и опрос среди самого заинтересованного слоя населения — родителей старшеклассников. Так, в 2011 году госэкзамен положительно оценивало 26% родителей выпускников, а сегодня — лишь 15%.

При этом среди молодых людей до 24 лет сторонников ЕГЭ куда больше — целых 30%. Негативное к нему отношение в основном наблюдается у людей в возрасте от 35 до 45 и старше (76 и 75% соответственно).