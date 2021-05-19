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Почти 70% россиян выступают за отмену ЕГЭ

Опрос среди самой заинтересованной части населения — родителей старшеклассников — также показал снижение числа сторонников экзамена.

19 мая, 07:57
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

68% россиян негативно относятся к единому государственному экзамену и считают, что его пора бы отменить. Об этом свидетельствует опрос, результаты которого публикует RT.

"Практически семь из десяти респондентов (68%) оценивают ЕГЭ отрицательно и считают, что его надо отменить... Напротив, 16% россиян относятся к ЕГЭ исключительно положительно. В числе их аргументов — минимизация коррупции при поступлении в вузы, возможность объективного сравнения качества школьного образования в разных регионах и школах. ЕГЭ также называли социальным лифтом для талантливых абитуриентов из провинции", — отмечают аналитики.

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Потерю доверия к экзамену показал и опрос среди самого заинтересованного слоя населения — родителей старшеклассников. Так, в 2011 году госэкзамен положительно оценивало 26% родителей выпускников, а сегодня — лишь 15%.

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При этом среди молодых людей до 24 лет сторонников ЕГЭ куда больше — целых 30%. Негативное к нему отношение в основном наблюдается у людей в возрасте от 35 до 45 и старше (76 и 75% соответственно).

Ранее депутат Госдумы заявил, что в России вскоре отменят ЕГЭ. По его словам, система не оправдала себя и вложенных в неё сил, поэтому возвращение к истокам видится в данной ситуации логичным решением.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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