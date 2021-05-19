Госдума приняла поправки "Единой России" о новых выплатах семьям с детьми

Положения закона предусматривают реализацию задач, поставленных президентом РФ в ежегодном Послании Федеральному собранию.

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки "Единой России" о социальных выплатах семьям с детьми. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента. В числе новшеств — оплата больничного по уходу за ребёнком родителям детей до семи лет включительно в размере 100% от заработка.

"На сегодняшний день существует страховой принцип оплаты больничного листа. Если стаж человека менее 6 месяцев, то оплата больничного составляет минимальный размер оплаты труда. Если от 6 месяцев до 5 лет — то 60% заработной платы. Если от 5 до 8 — 80%, и только начиная с восьми лет больничный лист полностью возмещает заработную плату. Дети до семи лет, как правило, бывают у молодых родителей с неполным стажем. Для них находиться на больничном по уходу за ребёнком — существенные материальные потери для семьи", — рассказал первый заместитель руководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев.

Отмечается, что положения закона предусматривают реализацию задач, поставленных президентом РФ в ежегодном Послании Федеральному собранию.