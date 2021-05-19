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Макрона заметили на летней террасе кафе после их открытия во Франции впервые за полгода

Президент заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране улучшилась, однако всё же призвал французов быть осторожными.

19 мая, 08:17

Макрон выпил кофе на летней террасе в честь их открытия впервые за полгода. Видео © Twitter / RMC

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил кафе недалеко от Елисейского дворца по случаю возобновления работы летних террас заведений общепита. Вместе с премьер-министром страны Жаном Кастексом он обсудил эпидемиологическую ситуацию.

"Это маленький момент вновь обретённой свободы, который является плодом наших коллективных усилий. Но мы должны оставаться осторожными и коллективно преуспеть в контроле над эпидемией", — сказал глава государства перед камерами местных телеканалов.

При этом Макрон признал, что Франция уже не находится в ситуации начала года, в том числе благодаря продолжающейся вакцинации от CoViD-19.

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Летние террасы заведений открылись в стране впервые за полгода. На вопрос о том, могут ли они вновь быть закрыты, если ситуация ухудшится, Макрон призвал жителей Франции "стараться жить моментом" и наслаждаться тем, что сейчас они работают, и при этом не забывать о мерах предосторожности.

"Если через две недели, три недели, месяц [число случаев заболевания в день] в таком-то и таком-то месте снова начнёт расти, мы будем адаптировать ситуацию", — предупредил президент.

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Ранее Лайф сообщал, что власти Черногории анонсировали открытие границы для туристов. Ситуация с коронавирусом в стране остаётся напряжённой, но там решили перенять опыт Греции и поддержать экономику.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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